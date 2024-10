Csr, Tondi (Ikea Italia): “Cultura e governance nella nostra strategia di sostenibilità”

(Adnkronos) – “La campagna del 2011 per l’apertura dello store di Catania, nella quale si diceva che eravamo aperti a tutte le famiglie, intendendo anche le famiglie omosessuali, è indicativa di un certo tipo di cultura, che è estremamente consistente e strutturata in Ikea”.

Lo ha detto Laura Tondi, sustainability manager di Ikea Italia, intervenendo al panel ‘Esg tra social e washing: quando la sostenibilità diventa un diversivo’, durante il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso a Milano.

“Il concetto della cultura, per noi, è fondamentale -spiega Tondi-; la svedesità che ci contraddistingue, in questo senso, rappresenta nettamente un vantaggio competitivo, in un contesto un po’ più lento. Chiaramente questo non può essere l’unico elemento perché sarebbe una bellissima presa di posizione valoriale e culturale, ma poi bisogna effettivamente dare della consistenza e della struttura. Ecco perché il secondo elemento che aggiungerei è il ‘setup organizzativo’ e la governance, cioè una strategia di sostenibilità che sia chiara e strutturata, che abbia degli obiettivi e che abbia anche delle persone e delle figure di riferimento, così come abbiamo noi in Ikea”.