Uragano Milton si rafforza ancora: raffiche a 320 all’ora e onde di 4,5 metri. Usa pronti all’impatto

(Adnkronos) – Cresce ancora di forza e torna ad essere di categoria 5 l’uragano Milton, mentre si dirige verso la costa occidentale della Florida negli Stati Uniti. La mostruosa tempesta che sembra destinata a trasformarsi in uno degli uragani più forti mai visti nell’Atlantico. si sta per abbattere sulle coste degli Stati Uniti con venti a 265 km/h e raffiche che supereranno i 320 km/h.

I residenti in Florida dovranno prepararsi ad evacuare le loro case se verrà detto loro di farlo, comunica il National Hurricane Center degli Usa che ha lanciato l’allarme per onde di tempesta alte fino a 4,5 metri.

Centinaia di migliaia di persone hanno già lasciato le loro case dopo l’ordine di evacuazione emesso dalle autorità locali in diverse aree della della costa. “Se decidete di restare nelle zone per cui è stato disposto l’ordine di evacuare, morirete, ha avvertito attraverso la Cnn il sindaco di Tampa, Jane Castor.

Anche il governatore della Florida Ron DeSantis che in vista dell’arrivo dell’uragano Milton ha dichiarato lo stato di emergenza in 51 contee ha affermato che ”è il momento di mettere in atto i piani di evacuazione” avvertendo che ”in alcune parti della Florida si verificheranno danni significativi” e ”non saremo in grado di portare in salvo coloro che sono rimasti indietro”. Il governatore ha poi parlato di 350 ambulanze pronte a intervenire se necessario e ottomila uomini della Guardia nazionale a disposizione per fornire assistenza.

Anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivolto un appello agli abitanti delle zone sotto ordine di evacuazione: “Partite immediatamente, è una questione di vita o di morte”, ha detto parlando dalla Casa Bianca dell’uragano Milton, che ha un potenziale “devastante”, come la peggiore tempesta in Florida degli ultimi 100 anni.

“Chiedo a tutti, veramente tutti, quelli che si trovano sulla traiettoria dell’uragano Milton di ascoltare le autorità locale e seguire le istruzioni di sicurezza”, ha scandito Biden affermando che la sua amministrazione sta lavorando con i governatori degli Stati interessati.

In una nota diffusa dalla Casa Bianca, il governo degli Stati Uniti ha detto di essere “pronto a rispondere a qualsiasi potenziale impatto sulle comunità”. Intanto Joe Biden ha rinviato la visita prevista questa settimana in Germania. La partenza del presidente era prevista per il 10 ottobre, con una tappa successiva in Angola.

“Considerata la prevista traiettoria e la forza dell’uragano Milton, il presidente Biden posticipa la prevista visita per Germania e Angola per supervisionare i preparativi e la risposta all’uragano Milton, in aggiunta alla risposta in corso all’impatto dell’uragano Helene”, si legge nella nota della Casa Bianca che non fornisce altri dettagli su un’eventuale nuova data di partenza.