La Cna di Cremona festeggia 75 anni di storia. La celebrazione dell’anniversario si terrà l’11 ottobre il presso il Campus Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona. Un’occasione per ripercorrere la storia e guardare al futuro con determinazione ed entusiasmo.

Presso Santa Monica si riuniranno le personalità più importanti legate al mondo di Cna Cremona: l’Assemblea sarà aperta alla partecipazione di imprese, istituzioni, autorità. A seguire, una tavola rotonda in cui si approfondirà un tema di assoluta attualità: sostenibilità, Esg e sviluppo economico.

Terminata l’assemblea, si svolgerà una cena di gala presso le aule del Campus il cui ricavato verrà devoluto ai Centri Antiviolenza della provincia di Cremona: ottima occasione di piacevole convivialità senza dimenticare l’obiettivo primario di finalità benefica.

A tutto ciò si aggiunge, in occasione del 75° anniversario di Cna Cremona, la creazione e l’attuazione di un bando di concorso aperto da qualche settimana per l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli delle scuole superiori, che scadrà il prossimo 25 ottobre e al quale stanno già prendendo parte numerose famiglie.

‘’Una forza sociale che giunge a questo appuntamento dopo una lunga storia di persone e imprese che in questi 75 anni hanno reso possibile un’azione costante al servizio delle imprese, ideando progettualità e servizi in grado di supportare le necessità di artigiani e imprenditori d’Italia’’ queste le parole di Marcello Parma, Presidente della Cna di Cremona.

‘’In questi 75 anni – commenta il Direttore Marco Cavalli – tante azioni sono state messe in campo a favore e nell’interesse degli artigiani e degli imprenditori del nostro territorio. Oggi Cna Cremona è presente nelle più significative realtà economiche, sociali e culturali della nostra provincia: Cremona Fiere, il Museo del Violino, la Fondazione San Domenico, il comitato di indirizzo Rei, la Fondazione ITS Made in Italy, la Fondazione Banca Popolare, i tavoli dell’ATS Masterplan 3C, il Gal Oglio Po e tanto altro.’’

L’evento di venerdì 11 ottobre è aperto a tutti gli associati, i rappresentanti delle istituzioni e la stampa locale. Sarà un momento di condivisione e celebrazione, non solo del passato, ma anche delle prospettive future di sviluppo e crescita per le imprese della provincia di Cremona.

PROGRAMMA

