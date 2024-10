Caos giovedì mattina in via Mantova, dove un albero si è spezzato, invadendo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno provveduto a rimuovere la pianta. Nel frattempo si è reso necessario istituire il senso unico alternato, per consentire alla squadra in azione di portare a termine il lavoro. Per tale motivo si sono create lunghe code, su entrambe le direzioni. Della viabilità si è occupata la Polizia Locale di Cremona.

