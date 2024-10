Treni, traffico in tilt in Liguria: guasti, ritardi e rischio cancellazioni

(Adnkronos) –

Traffico ferroviario in tilt in Liguria, dove si è verificato un guasto al passaggio a livello della stazione di Pietra Ligure. La circolazione è fortemente rallentata dalle 5.30. Il guasto è stato riparato circa un’ora dopo, ma i ritardi continuano a causa di un guasto a Genova Voltri a causa delle condizioni meteo critiche. In corso l’intervento dei tecnici Rfi. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Si segnalano passeggeri sui treni fermi alle stazioni che chiedono di scendere per poter prendere altri mezzi di trasporto.

Giovedì nero per il trasporto ferroviario ligure iniziato con un guasto al passaggio a livello di Pietra Ligure che ha causato ritardi sin dalle 5.30 del mattino e proseguito con altri guasti alla linea sul nodo di Genova, in particolare nelle stazioni di Genova Voltri, Genova Sestri Ponente e Genova Sampierdarena. Nel dettaglio, come segnala Rfi, si tratta di un guasto ai sistemi automatici di distanziamento tra Sestri Ponente e il bivio di Castelluccio (Voltri) che ha causato ritardi e cancellazioni nel nodo di Genova. Gli operai sono sul posto per il ripristino.

Disagi anche sulla linea Genova-Acqui Terme a causa di un treno merci che ha avuto difficoltà a salire e si è fermato a Campo Ligure causando ritardi ai primi treni regionali del mattino programmati sulla linea. Ritardi fino a trenta minuti anche sulla linea Genova-Torino a causa di un guasto a un treno tra Villafranca e Villanova d’Asti. La circolazione sulla linea non è bloccata, ma prosegue su un solo binario.