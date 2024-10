Campi Flegrei, individuato in Calabria il sito per allestire tendopoli in caso di evacuazione

(Adnkronos) –

In caso di una necessaria evacuazione dell’area dei Campi Flegrei, gli abitanti verranno trasferiti in Calabria. Sono stati individuati infatti i terreni, gestiti dalla Fondazione Terina (ente in house della Regione Calabria), situati nell’area industriale di Lamezia Terme, quali siti sui cui allestire una tendopoli in grado di ospitare decine di migliaia di persone.

Sempre nella stessa zona, è in programma per il 19 e 20 ottobre prossimi il Terzo Raduno interregionale del volontariato di Protezione civile organizzato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, in collaborazione con la Regione Calabria e con il coinvolgimento delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.