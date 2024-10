Paolini eliminata da Zheng, delusione nei quarti di Wuhan

(Adnkronos) – Delusione per Jasmine Paolini. La tennista azzurra oggi 11 ottobre è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta Wuhan. L’azzurra, numero 6 del mondo, è stata battuta in tre set dalla cinese Qinwen Zheng, numero 7, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un quarto di gioco.

La cinese affronterà in semifinale la connazionale Whang, che ha superatoin rimonta Alexandrova, eliminata in tre set. Nell’altra semifinale si sfideranno invece la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e Coco Gauff, numero 4 Wta, che hanno eliminato rispettivamente le polacche Frech e Linette.