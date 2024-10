Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa sentita anche a Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei oggi è stata registrata dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv alle ore 20.53. D’intensità 3.2, l’evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di Napoli. Domani e dopodomani è in programma l’esercitazione nazionale per rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei, che riguarda le aree che si trovano nella zona rossa. Domani è prevista l’esercitazione guidata dalla Protezione Civile con l’allontanamento assistito della popolazione, su base volontaria.

Oggi alle 17 è risuonato sui cellulari attivi sul territorio della Campania l’allarme previsto dal primo step dell’esercitazione per il rischio vulcanico nell’area. Nel messaggio anche in inglese, un test come indicato chiaramente, si è letto che è “in corso una simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei”. Il suono dei cellulari segnala il passaggio simulato al livello di allerta rossa che, in base al piano, rende necessaria l’evacuazione della popolazione, seguendo le procedure per l’allontanamento. .