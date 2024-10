Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida a Israele

(Adnkronos) –

Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha infatti convocato l’ex attaccante della Roma, ora all’Atalanta, in vista della sfida contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45. Il calciatore è atteso a Coverciano nel pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini, espulso ieri durante la partita contro il Belgio.

Spalletti ha sempre mostrato grande fiducia verso il talento dell’Atalanta, ma i tanti problemi fisici degli ultimi anni ne hanno condizionato prestazioni e continuità, sia con i club che in Nazionale. L’ultima apparizione di Zaniolo con la maglia azzurra risale a marzo scorso, quando Nicolò fu convocato per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. Una frattura del metatarso non gli ha però permesso di partecipare agli Europei in Germania, quando l’Italia fu eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera.