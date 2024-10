Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto”

(Adnkronos) – La partita di Nations League contro Israele è “importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare”. Lo dice il centrocampista azzurro Davide Frattesi, a due giorni dal match. “I tre punti ci permetterebbero di fare dei ragionamenti che a inizio competizione non erano contemplati: è una buona squadra con qualità, bisognerà esser bravi a tenere il risultato perché nel match d’andata da questo punto di vista non siamo stati molto bravi”.

Il centrocampista dell’Inter ha poi parlato di Pellegrini, al centro delle critiche dopo l’espulsione rimediata contro il Belgio: “Lorenzo è una bravissima persona e poi come calciatore è forte: io guardo le partite della Roma e quando viene qui sembra un’altra persona. Col Belgio l’ho visto davvero bene. Io penso che un capitano così bisogna tenerselo stretto. Non è un momento facile per lui, non è facile entrare in campo con 60mila persone che ti fischiano. Spero ne esca da questa situazione, è davvero una bella persona”.