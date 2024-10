Israele, raid su Gaza: 5 bimbi uccisi mentre giocavano. Drone di Hezbollah fa 40 feriti a Binyamina

(Adnkronos) – Proseguono i combattimenti di Israele tra il Libano e la Striscia di Gaza e sale il numero anche delle vittime civili. Oggi cinque bambini sono rimasti uccisi in un raid israeliano nel nord della Striscia, rende noto l’agenzia palestinese Wafa. I bambini stavano giocando vicino a un caffé della zona di al-Shati quando sono stati colpiti dagli ordini sganciati da un drone, hanno denunciato fonti locali.

E sono saliti ad almeno 42.227 i palestinesi che hanno perso la vita in più di un anno di guerra mentre altri 94.464 sono rimasti uccisi, ha reso noto il ministero della salute di Gaza, nell’ultimo aggiornamento.

Ma la guerra colpisce anche civili israeliani. Almeno 40 sono i feriti del raid con un drone che ha colpito l’area di Binyamina, nella parte centrale di Israele, condotto da Hezbollah, ha riferito Channel 12, mentre il servizio di soccorso Magen David Adom ha precisato che quattro dei feriti sono in condizioni critiche e cinque in condizioni gravi.

Dalla mezzanotte di domenica Hezbollah ha lanciato almeno 100 razzi contro Israele, denunciano le Idf. Una trentina hanno preso come obiettivo la città di Karmiel, nel nord del Paese.

Quattro paramedici della Croce rossa sono rimasti feriti in un doppio raid israeliano contro una casa a Srebbine, nel sud del Libano. Lo ha reso noto l’organizzazione, ricordando di aver mandato i soccorritori dopo un primo raid coordinandosi con l’Unifil. “Mentre il team stava cercando le vittime da recuperare, la casa è stata colpita una seconda volta”. I quattro paramedici sono “in buone condizioni”, fa sapere la Croce rossa, ricordando che “i volontari devono essere protetti tutto il tempo mentre cercano di salvare vite”.

Hezbollah sostiene di essersi scontrato per due volte con le truppe israeliane nei pressi del villaggio di Ramiya, al confine tra il sud del Libano e Israele. Secondo il gruppo, gli scontri sarebbero durati un’ora. Nessuna conferma è arrivata dalle Idf.

L’esercito israeliano ha riferito dal canto suo di 5 razzi lanciati dal Libano contro Haifa. L’allarme è suonato nella città del nord e in altre comunità vicine. Secondo le Idf, tutti e cinque i razzi sono stati intercettati dalle difese aeree e non si registrano feriti.

Israele ha distrutto due moschee in Libano. L’esercito israeliano ha distrutto una moschera a Dhaira, a 200 metri dalla ‘linea blu’ che separa il Libano da Israele, con una incursione originata da Jardah, in Israele, scrive il quotidiano L’Orient-Le Jour. Poco prima era stata rasa al suolo in un raid aereo la moschea di Kfar Tebnit, a ovest di Natbaiye: sono 5 le persone sono morte in questo attacco della scorsa notte.