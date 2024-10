Amadeus ammette: “Sanremo mi mancherà, amo ascoltare le canzoni”

(Adnkronos) – Dopo cinque anni da conduttore e direttore artistico, per il primo autunno Amadeus non è assorbito nel vortice della preparazione del festival della canzone italiana. “Sanremo mi mancherà, è chiaro. Mi mancherà, mi manca ascoltare le canzoni”, ha ammesso nella puntata speciale di ‘Password’ con Nicoletta De Ponti e La Ceci su RTL102.5.

Sulla nuova esperienza al Nove Amadeus ha detto: “Quelli del Nove sono simpatici, bravi e carini”. “Il Suzuki Music Party – ha spiegato, parlando dell’evento musicale che ha recentemente condotto sul canale – l’hanno fatto per me, perché mi piace ascoltare le canzoni. Era una festa di inizio e mi piaceva l’idea di dare ai cantanti l’opportunità di presentare i brani dell’autunno e di spiegare le canzoni al pubblico, cosa che di solito non si fa”.