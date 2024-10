La Soprintendente Giuliano guida d’eccezione per il Principe Alberto

(Adnkronos) – Passeggiata reale, oggi, per il Principe Alberto Secondo di Monaco, con una ‘guida turistica’ d’eccezione, la Soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano. Il Principe è nel capoluogo siciliano in occasione dell’apertura del 43esimo congresso del Ciesm, la Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del mar Mediterraneo, alla Real Cavallerizza di Palermo. Il tema del congresso, cui partecipano 400 ricercatori di 23 nazioni, è il rafforzamento della cooperazione scientifica per lo sviluppo del Mediterraneo. Il principe è stato accompagnato dall’ambasciatrice di Monaco in Italia, Anne Eastwood. Dopo l’inaugurazione, il Principe di Monaco è stato accompagnato dalla Soprintendente Giuliano in una passeggiata nei luoghi più caratteristici del centro di Palermo, dal Palazzo dei Normanni alla Cattedrale, dalla Chiesa della Martorana alla stessa real Cavallerizza, dove si è tenuta la cerimonia inaugurale del congresso Ciesm. La Real Scuderia fa parte di Palazzo dei Normanni, risale al 500, ed è stata interamente restaurata dalla Sopraintendenza di Palermo, guidata da Selima Giuliano. E’ stata riaperta in occasione del congresso del Ciesm. “Superbe!”, ha più volte esclamato in francese il Principe durante la visita guidata da Selima Giuliano, figlia del vicequestore Boris Giuliano ucciso dalla mafia nel 1979. Già in passato la Soprintendente dei Beni culturali aveva fatto da ‘guida’ per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma anche per il re Felipe di Spagna, per il Presidente del Portogallo e altri.