Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news”

(Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un’indagine della polizia svedese per “stupro e violenza sessuale”, secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen, dopo che il calciatore aveva già denunciato si trattasse di “fake news”. Secondo il quotidiano svedese, Mbappé è considerato “ragionevolmente sospetto” in questa indagine, il livello di sospetto più basso previsto dalla legislazione svedese. Alla domanda se fossero a conoscenza di una denuncia contro Mbappé, dall’entourage del giocatore hanno risposto “no” all’Afp.

Lunedì scorso un articolo era apparso su un altro quotidiano svedese, Aftonbladet, che scriveva dell’apertura di un’indagine per stupro, senza menzionare la persona presa di mira. “FAKE NEWS!!!! Sta diventando così prevedibile, il giorno prima di un’udienza come se fosse un caso”, ha protestato il giocatore del Real Madrid sul social network X, tracciando un collegamento tra l’articolo di Aftonbladet e l’udienza prevista per martedì davanti a una commissione della Ligue de Football Professionnel (LFP) nella disputa finanziaria tra lui e il Paris SG. L’ex attaccante parigino reclama 55 milioni di euro di stipendi non pagati e altri bonus dal suo ex club.

Secondo l’Aftonbladet, lo stupro sarebbe stato commesso giovedì sera “nel centro di Stoccolma”, dove il giocatore era in visita, e “la polizia ha ripreso la denuncia sabato dopo che la donna aveva chiesto cure mediche”. “È in corso un’indagine su un crimine denunciato il 10 ottobre nel centro di Stoccolma”, ha detto all’Afp il procuratore incaricato del caso senza fornire ulteriori dettagli.

Di fronte alla portata che questa vicenda comincia ad assumere sui social network in Francia, l’entourage del giocatore ha voluto reagire con fermezza a inizio serata. “Oggi una nuova voce diffamatoria comincia a infiammare il web da parte del media svedese Aftonbladet”, spiega in un comunicato stampa inviato all’Afp. “Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro propagazione è inaccettabile”. “Per porre fine a questa metodica distruzione dell’immagine saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ristabilire la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolto nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappé soffre ripetutamente”, avverte ancora. Incolpato indirettamente dal giocatore nel suo tweet, il Paris SG preferisce “ignorarlo e mantenere la sua classe e dignità”, ha detto all’Afp una fonte vicina al club.