Ferrero, Fabrizio Gavelli nuovo presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia

(Adnkronos) – Fabrizio Gavelli entra a far parte del Gruppo Ferrero in qualità di presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, con il compito di guidare la società commerciale di Ferrero attiva nel Paese.

Leader indiscusso con un solido background internazionale e oltre 30 anni di esperienza nel mercato fmcg, dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in P&G e Reckitt, ha prestato servizio in Danone Company per quasi vent’anni, sino a raggiungere il vertice di Danone Company Italia e Grecia.

Durante la sua lunga carriera in posizioni manageriali, con cariche che spaziano dal general manager al marketing director, ha maturato esperienze in differenti divisioni di business, con responsabilità locali e globali, in Italia, UK, Slovenia, Olanda e Polonia.