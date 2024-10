Premio Menarini, nuovo appuntamento con il talk show i campioni si raccontano

(Adnkronos) – “Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Per coronare un’altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 con il talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano, in programma sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Appuntamento fisso del Premio, il talk ritorna quest’anno con un inedito format invernale e tanti nuovi ospiti. Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. Attraverso curiosità, aneddoti e retroscena, gli spettatori potranno ripercorrere la vita e le imprese di atleti straordinari, sia fuoriclasse del passato che in attività. Il talk show vedrà la partnership di Sky TG24 che trasmetterà l’evento in diretta sul Canale 501 di Sky. I dettagli – compresi i nomi degli sportivi che parteciperanno al talk show – saranno svelati nel corso della conferenza stampa che si terrà a Firenze mercoledì 13 novembre alle 12:00, nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio”.