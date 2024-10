Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi

(Adnkronos) –

L’Ucraina deve mandare i ragazzi in guerra contro la Russia. Il pressing degli Stati Uniti su Kiev aumenta, secondo le news e le informazioni diffuse da Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. “Posso confermare: poltici americani di entrambi i partiti stanno esercitando pressioni sul presidente Zelensky sulla questione relativa all’assenza di una mobilitazione di giovani della fascia 18-25 anni in Ucraina”, scrive sui social in un post che trova ampio spazio sui canali Telegram ucraini.

“La posizione dei partner è questa: quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Vietnam, sono stati arruolati ragazzi a partire dai 19 anni di età”, dice Leshchenko evidenziando che, secondo i politici statunitensi, le armi occidentali non sono sufficienti per fronteggiare la Russia. “Il presidente Zelensky non ha ceduto e continua a convincere politici di entrambi gli schieramenti per ottenere armi senza modificare l’età di arruolamento”, aggiunge il consigliere.

Le forze armate ucraine sono in sofferenza da mesi. La pressione della Russia lungo il fronte orientale è costante e costringe Kiev anche ad arretrare le proprie posizioni per ridurre le perdite.

Da oltre 2 mesi, inoltre, l’Ucraina ha invaso la regione russa di Kursk arrivando a controllare fino a 1200 km quadrati. L’operazione ovviamente ha richiesto l’impiego di unità su un secondo teatro bellico. Nelle ultime settimane, Zelensky ha cercato di ottenere il via libera all’utilizzo di armi a lungo raggio contro obiettivi militari in Russia: l’autorizzazione di Washington non è arrivata e la strategia di Kiev non si è potuta evolvere.

L’ampio ricorso ai droni non fa passare in secondo piano l’aspetto tradizionale della guerra. Nel Donetsk si combatte metro per metro, mentre l’inverno si avvicina e il meteo diventerà un fattore cruciale: prima la pioggia, poi la neve renderanno sempre più complessi gli spostamenti di uomini e mezzi.

In questo quadro, mentre Zelensky si appresta a presentare urbi et orbi il suo piano per la vittoria, Kiev non sembra intenzionata a cambiare linea: i giovanissimi non vanno in guerra. L’ultimo provvedimento in materia risale alla primavera, quando Zelensky ha firmato una nuova legge per la mobilitazione di migliaia di uomini, in particolare della fascia di 25-26 anni, destinati a integrare i reparti che contrastano i russi al fronte. L’impiego delle nuove risorse, però, spesso si è rivelato a dir poco laborioso come hanno sottolineato comandanti alle prese con un’emergenza costante. Di base, l’addestramento riservato ai nuovi arruolati è poco produttivo: i comandanti si trovano ad accogliere militari che non hanno nessuna esperienza e nessuna dimestichezza. “Abbiamo visto uomini che non sapevano nemmeno smontare e rimontare un’arma…”, ha detto un 28enne vicecomandante di battaglione, identificato con il nome in codice Schmidt, al Washington Post.

Il comandante delle forze armate, il generale Oleksandr Syrsky, negli ultimi mesi ha cercato di utilizzare il personale in maniera più efficace e ha deciso di inviare al fronte anche il personale militare sinora utilizzato per sorvegliare ponti e infrastrutture. Al fronte, l’arrivo di nuovi elementi permette almeno di effettuare una parziale rotazione con chi combatte da mesi in prima linea.