Elon Musk, donati 75 milioni di dollari per Trump in 3 mesi

(Adnkronos) – Elon Musk ha versato 75 milioni di dollari negli ultimi tre mesi al Super Pac da lui creato, America Pac, per sostenere la campagna di Donald Trump. I documenti presentati alla Federal Election Commission danno quindi la misura di quanto l’uomo più ricco del mondo sia diventato cruciale per il tentativo del tycoon di tornare alla Casa Bianca.

Dalle carte risulta che il miliardario fondatore di Tesla, e ora patron di X, avrebbe donato 15 milioni al Super Pac, di cui è l’unico finanziatore, a luglio, 30 milioni ad agosto ed altri 30 a settembre. America Pac è quindi diventato, senza grandi clamori, il motore principale della campagna repubblicana, impegnato principalmente in iniziative per mobilitare il voto pro Trump nei sette stati chiave.

Il tutto con risorse e numeri di volontari in campo che superano di gran lunga quelle della campagna di Trump e degli altri Super Pac. Secondo i documenti depositati, America Pac ha finora speso 30 milioni di dollari, il 40% dei suoi fondi, solo in operazioni di registrazione e mobilitazione degli elettori, con altri fondi destinati agli spot digitali pro Trump.

Musk non si limita all’impegno finanziario, ma è anche ormai personalmente coinvolto nella campagna, concentrato in particolare sulla Pennsylvania, considerato il più importante degli stati chiave, dove ha trasferito il quartier generale operativo e dove lui stesso si prepara da dare “una serie di talk” per convincere a votare Trump.