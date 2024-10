Frosinone, 16enne accoltellato all’uscita di scuola: è grave

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome oggi 16 ottobre dopo essere uscito dalla scuola a Ferentino, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo.

Il ferito è stato trasportato prima all’ospedale di Frosinone poi al Gemelli in codice rosso. I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, la cui posizione è ora al vaglio. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.