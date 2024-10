E’ stato tradito dal “guscio” dello specchietto destro della propria autovettura, caduto sul selciato dopo aver causato la caduta di un ragazzo in bicicletta lungo la strada provinciale 23 a Salvirola. L’uomo alla guida, un indiano da diversi anni residente in Italia, è stato rintracciato e denunciato dalla Polstrada per omissione di soccorso, dopo un’indagine partita proprio da quell’unico elemento rimasto a terra dopo l’impatto.

I fatti risalgono all’11 ottobre scorso quando verso le 20 la sala Operativa della Polizia Stradale di Cremona inviava la pattuglia del Distaccamento di Pizzighettone sul luogo del sinistro. Giunta sul posto la pattuglia constatava la presenza di un giovane, originario del Bangladesh, a cui i medici stavano prestando le prime cure: successivamente sarebbe emerso che la caduta gli aveva provocato la frattura al braccio.

Il ragazzo stava tornando a casa dal lavoro, e, come raccontato ai poliziotti, veniva urtato violentemente da un’autovettura che lo faceva cadere nel fosso adiacente, proseguendo poi la sua marcia senza fermarsi a prestargli soccorso. Alcuni veicoli, sopraggiunti poco dopo, lo aiutavano e chiamavano i soccorsi.

Ispezionando la zona del sinistro, gli agenti riscontravano la presenza del guscio dello specchietto destro di un’autovettura di colore bianco. Da un’analisi tecnica, veniva identificato modello e colore del veicolo, che risultava essere una Mercedes bianca fabbricata nel 2011.

Venivano, quindi, iniziate meticolose indagini per trovare l’autista fuggito, verificando anche tutte le telecamere presenti in zona.

Dal raffronto tra le caratteristiche tecniche estrapolate dal reperto e le targhe dei veicoli transitati ai varchi, la Stradale restringeva la ricerca a circa 20 autovetture.

Inizialmente i controlli si sono concentrati sui veicoli dei residenti in prossimità del luogo dove era avvenuto l’incidente. Ed è stato così che gli investigatori si sono recati nei pressi di Castelleone, dove risiede il proprietario di una delle autovetture sospettate. Una volta visionata l’autovettura emergeva chiaramente come fosse proprio quella che aveva causato il sinistro. L’uomo, un 34enne di origini indiane ma cittadino italiano, ammetteva i fatti e pertanto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cremona per fuga dal luogo del sinistro e omissione di soccorso.

