Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne colpito in una sparatoria: stava portando a spasso il cane

Jake E. Lee, ex chitarrista di Ozzy Osbourne, è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco a Las Vegas, mentre passeggiava con il suo cane. A renderlo noto è Fox News che riporta le parole di un portavoce del musicista. “Lee è pienamente cosciente – spiega il portavoce – e dovrebbe riprendersi completamente. Al momento si trova nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Las Vegas”.

Da quanto riporta il comunicato del portavoce di Lee, le autorità di Las Vegas sono convinte che la sparatoria sia stata “completamente casuale”. Il musicista è stato colpito prima delle 3 del mattino, quando aveva portato il suo cane a fare una passeggiata. Al momento le indagini sono in corso e nessuno è stato arrestato.

Principalmente noto per essere stato il principale chitarrista di Ozzy Osbourne dal 1982 al 1985, Jake E. Lee è stato anche membro della band heavy metal Badlands e ha fondato nel 2013 i Red Dragon Cartel in 2013. Contattato da Tmz, Ozzy Orbourne ha dichiarato: “Non vedo Jake E. Lee da 37 anni, ma questo non allieva lo shock nell’apprendere cosa gli è accaduto. Si tratta di un altro insensato atto di violenza da arma da fuoco. Mando i miei auguri a lui e a sua figlia Jade, spero che possa riprendersi”.