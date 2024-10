Ricerca Adnkronos SocialData, comitato Orlando: “Da nostri dati più engagement di Bucci”

(Adnkronos) – “Secondo il nostro strumento di rilevazione del sentiment, ci sono state nell’ultima settimana 1.545 conversazioni di cui si è parlato di Orlando da 995 autori per un engagement di 32.212. Marco Bucci nello stesso periodo ha avuto 1.275 conversazioni da 773 autori per per un engagement di 7.575. Sui social, negli ultimi 28 giorni (18 settembre – 15 ottobre) i dati di crescita follower di Meta danno ragione ad Orlando: su FB è cresciuto di 1.537 follower, rispetto ai 1.158 di Bucci. Su Instagram è cresciuto di 1.716 follower, rispetto ai 552 di Bucci. Sempre negli ultimi 28 giorni, la pagina Facebook di Orlando ha raggiunto 321mila persone con oltre 82mila interazioni. La pagina Instagram, invece, ha raggiunto oltre 210mila persone con 43mila interazioni. Si tratta di numeri semplici e facilmente reperibili che consentono di fare chiarezza rispetto ad alcuni dati che in queste ore stanno circolando sul web”. Lo rende noto il Comitato del candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, commentando la ricerca di Adnkronos con la piattaforma SocialData.