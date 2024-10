Napoli, reagisce a rapina: 16enne accoltellato sullo scooter

(Adnkronos) – Reagisce ad un tentativo di rapina per difendere il suo scooter, 16enne accoltellato nel quartiere San Lorenzo a Napoli. Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il minorenne sia stato avvicinato da due sconosciuti mentre stava percorrendo in sella al proprio scooter via Maria Longo nel quartiere San Lorenzo. I due, in un tentativo di rapina, avrebbero colpito la vittima alla gamba con due coltellate per poi fuggire. Il ragazzo è stato dimesso con 21 giorni di prognosi per ferite da arma bianca alla gamba destra. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.