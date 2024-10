Neonati morti a Parma, Tribunale Riesame dispone carcere per Chiara Petrolini

(Adnkronos) – Disposto il carcere per Chiara Petrolini, la ventunenne indagata per il caso dei neonati sepolti in giardino a Parma. Il Tribunale di Bologna – Sezione impugnazioni cautelari penali, con provvedimento del 15 ottobre scorso, ha accolto integralmente l’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Parma e disposto il carcere per la donna.

Il Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione fino alla definitività della decisione, riservandosi di depositare i motivi e fissando a tal fine il termine di 45 giorni.