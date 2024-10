Roma, accoltella il fratello dopo una lite e resta a guardarlo: in carcere uomo con problemi psichici

(Adnkronos) – Al culmine di una lite, ha accoltellato il fratello alla schiena ed è rimasto a osservarlo. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, in largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca. L’uomo, con problemi psichiatrici, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto.

Portato prima all’ospedale Tor Vergata per un consulto psichiatrico, e poi al carcere di Regina Coeli, è in attesa della convalida. Il fratello ferito è stato soccorso dal 118 e portato al Policlinico Casilino, in codice rosso, dove è stato operato. Se la caverà in 25 giorni. Dai primi accertamenti, la lite sarebbe nata in casa, per poi degenerare in strada.