Usa, contro gli Houthi schierati i bombardieri B-2: prima volta in Yemen

(Adnkronos) – Le forze armate americane hanno utilizzato bombardieri B-2 dell’aeronautica militare per colpire i siti di stoccaggio di armi usate dai miliziani sciiti Houthi nelle zone dello Yemen sotto il loro controllo. Lo ha spiegato il capo del Pentagono Lloyd Austin. E’ la prima volta che gli Stati Uniti utilizzano il bombardiere strategico B-2 per attaccare gli Houthi in Yemen, ha riferito la Cnn. Il B-2 è molto più grande dei jet da combattimento che sono stati utilizzati finora per colpire le strutture e le armi degli Houthi, e sono in grado di trasportare un carico di bombe molto più pesante.

“Questa è stata una dimostrazione della capacità degli Stati Uniti di colpire strutture che i nostri avversari cercano di tenere fuori dalla portata, non importa quanto siano profondamente interrate, rinforzate o fortificate”, ha affermato Austin in una nota.