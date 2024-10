Foggia, spara alla moglie e poi si uccide in parcheggio supermercato a San Severo

(Adnkronos) – Tragedia a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo e una donna sono morti in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un supermercato.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto i carabinieri, la polizia e il 118. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime ma non ce l’ha fatta.