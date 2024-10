Gaza, giornalista di al Jazeera in coma dopo essere stato colpito da soldato israeliano

(Adnkronos) – Il giornalista di al Jazeera Fadi Al-Wahidi è in coma dopo che più di una settimana fa è stato colpito al collo dal proiettile di un soldato israeliano nel nord di Gaza, mentre seguiva l’assedio delle Idf contro il campo profughi di Jabalia. Lo ha reso noto l’emittente basata nel Qatar denunciando che Israele non aveva risposto alle richieste di autorizzare la sua evacuazione dall’area per ricevere le cure necessarie, soprattutto dopo che i medici dell’ospedale Aid di Gaza avevano ammesso di non essere in grado di curarlo in modo appropriato. Al-Wahidi indossava un giubbotto che lo identificava chiaramente come giornalista. Pochi giorni prima, il cameraman di al Jazeera Ali al-Attar era stato colpito e gravemente ferito mentre effettuava riprese dei profughi palestinesi a Deir el-Balah.