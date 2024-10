Palermo, turista violentata in spiaggia: arrestato 35enne

(Adnkronos) – Avrebbe violentato una turista sulla spiaggia di Termini Imerese nel palermitano. L’uomo, un 35enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale, supportati dal Nucleo operativo radiomobile del locale reparto territoriale. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata e rapina aggravata. Le indagini hanno permesso di far luce su quanto accaduto a una turista straniera, in vacanza nel capoluogo palermitano, che ha denunciato di essere stata aggredita da uno sconosciuto in pieno giorno, mentre si trovava in spiaggia nella zona portuale di Termini Imerese.

L’uomo, in base al racconto della vittima, le avrebbe dapprima sottratto il cellulare impedendole di chiedere aiuto, per poi violentarla. L’acquisizione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo, insieme alle testimonianze della donna e di altri testimoni, hanno permesso ai militari di tracciare un identikit del presunto violentatore che è stato tempestivamente individuato e arrestato. L’uomo si trova nella casa circondariale di Termini Imerese.