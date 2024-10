Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma

(Adnkronos) –

Tre cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è un weekend nero dal punto di vista della mobilità tra strade chiuse e linee dell’autobus deviate.

Dalle 9 alle 13.30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da piazza Barberini a piazza del Popolo attraversando via Sistina, piazza Trinità dei Monti, viale Gabriele d’Annunzio. Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee 52-53-61-62-63-80-83-85-100-119-160-492-590-C3.

Dalle 14 alle 20 invece due cortei in contemporanea. Il primo sfila da piazza Vittorio a piazza dell’Esquilino, percorrendo via dello Statuto, via Merulana e via Liberiana, e potrebbe causare deviazioni o limitazioni alle linee 16-51-70-71-75-85-87-117-118-360-590-649-714-C3. Il secondo invece sfila da piazza dell’Esquilino a largo Corrado Ricci, attraversando via Cavour, e potrebbe portare a deviazioni o limitazioni delle linee 16-70-71-75-360-590-649-714-C3.

Domenica 20, dalle 8.30 alle 13.30, è in programma la Rome Half Marathon con partenza dal Circo Massimo e arrivo in via degli Annibaldi (per la gara competitiva) e viale Terme di Caracalla (per quella non competitiva). I percorsi interesseranno lungotevere, Testaccio, via del Porto Fluviale, via Ostiense, via di Porta Ardeatina viale Terme di Caracalla, via Petroselli, lungotevere, piazza Cavour, via Cicerone, via Cola di Rienzo, via Maria Adelaide, piazza Augusto Imperatore, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, via del Tritone, via Fontanella Borghese, via Zanardelli, via Agonale, piazza Navona, corso Rinascimento, corso Vittorio, via del Plebiscito, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour. Da mezzanotte di domenica scatterà la chiusura di via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via Cavour, via degli Annibaldi. Dalle 5 la chiusura di via di San Gregorio, piazza Porta Capena, viale Aventino. Dalle 7,30 chiusura al traffico dell’intero percorso. Deviate le linee di bus H-3Bus-8Bus-23-30-34-40-44-46-49-51-52-53-60-62-63-64-70-71-75-77-80-81-83-85-87-98-115-118-128-160-170-190F-280-492-628-715-716-718-719-766-775-781-792-870-881-913 -916F-990 -C3-Nmc-nMB-n3D.

A Ostia, in via delle Baleniere, si tiene una manifestazione-socio-culturale-commerciale domenica 20 ottobre: la strada verrà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 137 e linee 04, C4, C13, C02 e C20 subiranno delle deviazioni.

Niente deviazioni invece per i grandi eventi del weekend: la Festa del cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Vintage Market al San Paolo District e i Japan Days negli spazi dell’Ippodromo di Capannelle.