Ucraina-Russia, media: attacco con drone a San Pietroburgo

(Adnkronos) –

San Pietroburgo sarebbe stata attaccata con un drone. Lo riferisce Nexta, sito bielorusso vicino all’opposizione, sul social X, citando media che parlano di interruzioni di energia elettrica in parte della città. Secondo il sito, sono stati anche diffusi video di esplosioni in una località della regione di San Pietroburgo. I media russi per il momento non hanno confermato l’attacco.

Mosca ha intanto annunciato oggi che le sue truppe hanno preso il controllo del villaggio di Zoryane, nella parte orientale dell’Ucraina, riuscendo così ad avvicinarsi al centro industriale di Kurakhove. “La località di Zoryane è stata liberata”, ha annunciato il ministero della Difesa russo.

Le autorità degli Emirati arabi uniti hanno intanto annunciato “il successo” dei nuovi sforzi di mediazione tra la Russia e l’Ucraina per lo scambio di “190 prigionieri di guerra per parte”, portando il totale a 2.184. “La nona mediazione ha portato al rilascio di 190 prigionieri”, ha dichiarato il ministero degli Esteri emiratino, ringraziando Kiev e Mosca per “la loro cooperazione e la loro reattività agli sforzi di mediazione per far sì che il processo di scambio dei prigionieri abbia successo nonostante le sfide delle attuali condizioni di guerra”.

Il ministero degli Esteri ha poi ribadito l’impegno a “continuare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica al conflitto” e ha esortato alla “de-escalation”, invitando alla diplomazia e al dialogo, nonché a “tutte le iniziative per mitigare le ripercussioni umanitarie della crisi, compresi i rifugiati e i prigionieri”.