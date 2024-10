Giulia Tramontano, oggi nuova udienza processo Impagnatiello

(Adnkronos) – “Si ricomincia Giulia, si parlerà di te, di voi, di chi voleva gettarti come una caramella, ma tu per noi sei stata e sempre sarai la nostra immensamente Giulia”. Così sui social Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, nel giorno in cui riprende il processo ‘interrotto’ per consentire la perizia psichiatrica sull’imputato, Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna incinta del piccolo Thiago.

“Il mondo già non è stato un posto giusto e all’altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questo caso è una: pena esemplare”, scrive ancora Loredana Femiano.

L’ex barman è stato ritenuto capace di intendere e di volere e nell’udienza odierna la parola spetta proprio ai periti che hanno redatto la consulenza che non ha rilevato nessun vizio di mente per Impagnatiello.