Milan-Bruges, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

(Adnkronos) – Dentro o fuori per il Milan, che arriva alla terza giornata di Champions League con 0 punti in classifica. La partita di oggi contro il Bruges appare quasi decisiva per gli uomini di Fonseca, che in casa devono provare a conquistare i loro primi tre punti.

I rossoneri, nelle precedenti due giornate, hanno infatti perso sia contro il Liverpool a San Siro che in trasferta con il Bayer Leverkusen. In campionato sono reduci dal ko, con polemiche, di Firenze prima della sosta e dalla vittoria 1-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno.

Milan-Bruges è in programma oggi, martedì 22 ottobre, alle ore 18.45 allo stadio San Siro. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

Bruges (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

La sfida tra Milan e Bruges sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo.