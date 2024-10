Dimissioni Spano, Boccia posta i popcorn

(Adnkronos) – E’ l’ora dei ‘popcorn’ per Maria Rosaria Boccia. La protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura, in una storia Instagram posta l’emoticon di un cesto di popcorn a corredo della notizia sul passo indietro di Francesco Spano come capo di gabinetto del successore di Sangiuliano al Mic, Alessandro Giuli. Un incarico che, dopo il siluramento di Francesco Gilioli, è durato meno di 10 giorni. Come colonna sonora del post, Boccia sceglie la canzone “Sogna” di Fiorella Mannoia.