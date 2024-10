La tifoseria calcistica probabilmente non sarà d’accordo, ma sembra che il campanilismo tra Cremona e Piacenza stia iniziando ad assumere toni più sfumati, se una band come quella dei Fratelli Borgazzi, che deve la sua iniziale popolarità alla scelta di geolocalizzare precisamente le prime canzoni nella provincia di Piacenza, accetta di esibirsi all’ombra del Torrazzo. La coraggiosa location è l’Antica Osteria del Fico di Cremona, che ospiterà il quartetto domenica 27 ottobre a partire dalle 20.

I Borgazzi, nati discograficamente all’inizio del nuovo millennio, hanno la curiosa peculiarità d’essere riconosciuti come una delle realtà piacentine più amate pur non avendo mai suonato in pubblico, una scelta dovuta a non meglio precisate questione tecniche che ha spinto un’altra band, Lucky Night, a cogliere la palla al balzo mettendo l’autore dei brani, Carlo Cantore, dietro la batteria e riarrangiando parte del repertorio dando vita ai Cani della Biscia, veri macinatori di sagre, feste di piazza e iniziative benefiche tutt’ora in grande spolvero.

L’assenza dai palchi è stata osservata fino al settembre dell’anno scorso, quando all’indomani della pubblicazione del mini album “Si beve bene”, il cui singolo è uscito anche in formato 45 giri, il gruppo ha finalmente deciso di affrontare la dimensione live. Per la prima volta veri e propri inni locali come “Trebbia”, “Amore controvento”, “Statale 45” o l’iconica “Piacenza” – sorta di cartina stradale in musica – sono finalmente usciti dai confini patrii con la band impegnata a viaggiare su e giù per il nord Italia.

I “fratelli” sono autori di un bizzarro sound elettro-acustico che mescola in modo del tutto originale le origini punk dei singoli musicisti con una visione folk-rock personale e decisamente caciarona: nelle incisioni da studio il batterista Nicolò Bisotti – forse ispirato dai danzatori altoatesini – picchia a tempo sulle sue cosce, anziché sulle pelli dei tamburi. Completano la famiglia il bassista Andrea Chiappini, il neo acquisto Federico Pagani – noto al pubblico televisivo grazie ad un canonico quanto fuggevole quarto d’ora di popolarità grazie all’edizione 2014 di X Factor – e naturalmente Carlo Cantore, qui in versione front-man. L’appuntamento con i Fratelli Borgazzi è fissato per domenica 27 ottobre in pieno orario apericena – tra una piadina e un buon bicchiere di rosso fermo – all’Antica Osteria del Fico di via Guido Grandi a Cremona.

