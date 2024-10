Ia, Tajani: “Strumenti dalle infinite opportunità”, tra gli obiettivi dibattito italiano al G7

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale e la realtà virtuale stanno trasformando radicalmente il modo in cui le nostre comunità vivono, lavorano e interagiscono, ma soprattutto il modo in cui pensiamo ed affrontiamo problemi attuali e futuri. Elemento distintivo particolarmente apprezzabile di questo Festival è la nutrita presenza dei giovani innovatori. Siete Voi, con la vostra creatività, energia e passione che potrete nel tempo identificare le sfide, monitorare i molteplici snodi della rivoluzione digitale, indirizzare i conseguenti cambiamenti. Mantenendo sempre la persona al centro”. Ad affermarlo è il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani nel messaggio inviato a margine della cerimonia di apertura della Terza edizione del’Ai&Vr Festival Multiverse World, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l’universo della comunicazione digitale, oggi a Torino nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema.

Un grande e prestigioso evento organizzato da Angi Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla presenza dei più grandi players del settore e ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti in un confronto attivo sulle nuove sfide del mondo del big-tech.

“L’innovazione e il Made in Italy possono crescere anche grazie alla trasformazione digitale e questo straordinario genio italiano deve essere promosso in tutto il mondo a dimostrazione di come le eccellenze del nostro Paese rappresentino un vanto per quella che è la visione culturale, tradizionale e imprenditoriale italiana. Siamo lieti delle parole e della vicinanza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani che con il suo messaggio ha portato un preziosissimo contributo ai lavori del nostro Ai&Vr Festival confermando che gli investimenti anche in tema di ricerca e sviluppo sono fondamentali al pari dell’intelligenza artificiale come strumento per la valorizzazione del Made in Italy all’estero”, sottolinea Gabriele Ferrieri Presidente Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori a margine dell’evento.