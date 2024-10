Lukashenko, i dolci e la dieta: “Solo un assaggino…” – Video

(Adnkronos) – “Tutti cibi che non posso mangiare…”. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko arriva in Russia a Kazan, per il vertice dei Brics, e all’aeroporto viene accolto con dolci tipici del luogo. Lukashenko vorrebbe assaggiare ma non può. Il leader, però, cede parzialmente alla tentazione senza curarsi minimamente di igiene e bon ton.

Prende un dolce dalla ‘piramide’ su un piatto tenuto da una ragazza in abito tradizionale, spilucca e rimette a posto, come se niente fosse. I dolci sono tra i protagonisti del summit. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, adotta il ‘metodo Lukashenko’: c’è il pane tradizionale? Si prende un pezzetto con le mani, come se niente fosse.

La tradizione viene rispettata anche dal premier indiano Narendra Modi, sebbene in modo riveduto e corretto.

Niente assaggio all’arrivo, ma un gesto stile benedizione con l’imposizione delle dita sulle pietanze offerte.