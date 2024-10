Mic, si dimette Capo Gabinetto Spano: “Sgradevoli attacchi personali”

(Adnkronos) – “Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di Capo di Gabinetto della Cultura con cui ha voluto onorarmi. Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”. Lo scrive il Capo di Gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, in una lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli.