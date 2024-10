Parthenope, prima epopea femminile di Sorrentino: “Mi sento più vicino alle donne”

(Adnkronos) – Arriva il nuovo film di Paolo Sorrentino. Si chiama ‘Parthenope’ ed è un’epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi. Il regista ha scelto per la prima volta di affidare le sue emozioni a un personaggio femminile, interpretato da Celeste Dalla Porta. “Io mi sento più vicino alle donne, riesco a parlare meglio con loro. Certi loro desideri, preoccupazioni e delusioni mi appartengono”, ha spiegato all’Adnkronos.

La sua protagonista è un personaggio di finzione, che porta sullo schermo frammenti di vita e sentimenti, ciò su cui vuole concentrarsi ora Sorrentino. Dopo Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, il regista premio Oscar infatti non tornerà a raccontare al cinema i politici italiani. “Non ci sono più, e non solo in Italia, figure carismatiche di destra o di sinistra. Da un punto di vista cinematografico non mi riguardano più. Come cittadino, invece, devono continuare a riguardarmi”, ha detto all’Adnkronos, in occasione della presentazione a Roma del nuovo film. “Quelli che ho fatto non sono film sulla politica ma su politici che, indipendentemente dai loro pensieri, pregi e difetti, erano figure carismatiche e dei trascinatori. Un carisma dettato anche dal fatto che la politica era un’altra cosa”.

Il film racconta la vita di Parthenope dal 1950, quando nasce, fino a oggi. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza. E l’agguato della fine. Le giovinezze hanno questo in comune: la brevità. E poi tutti gli altri, i napoletani, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, disillusi e vitali, le loro derive malinconiche, le ironie tragiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sa essere lunghissima la vita, memorabile oppure ordinaria. Lo scorrere del tempo regala tutto il repertorio di sentimenti. E lì in fondo, vicina e lontana, questa città indefinibile, Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male.

Oltre alla protagonista, Celeste Dalla Porta, recitano nel film il premio Oscar Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Silvia Degrandi, Dario Aita, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Daniele Rienzo e Alfonso Santagata.

Parlando all’Adnkronos dei temi del suo film, Paolo Sorrentino ha detto: “La richiesta di libertà, sacrosanta, delle donne è qualcosa che spaventa molti uomini ottusi, altri fortunatamente sono più illuminati. E questo può compromettere la bellezza e la disinvoltura di come dovrebbero essere i rapporti fra le persone diventando un’anticamera di solitudine”. Ma “non chiamatelo manifesto femminista, non ho queste pretese”, ha concluso.

Il film, già presentato al Festival di Cannes, arriva nelle sale con PiperFilm da giovedì 24 ottobre.