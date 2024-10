Roma Tre con Rai e Adnkronos contro la violenza sulle donne

(Adnkronos) – Domani l’Aula Magna di Lettere dell’Università di Roma Tre dalle 9 alle 15 ospiterà la tappa dell’iniziativa ‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’ la campagna nazionale itinerante che Rai Radio 1 e GR portano avanti da novembre 2023 e che durerà oltre un anno raggiungendo università, piazze, associazioni, scuole, aule dei tribunali, carceri, con la partecipazione di studenti (e non solo) di tutta Italia (Video).

L’obiettivo dell’iniziativa è percorrere l’Italia per raccontare e sensibilizzare i cittadini italiani e in particolare i più giovani, facendo emergere tutti gli aspetti della violenza sulle donne, grazie anche alle testimonianze dei centri antiviolenza attivi sul territorio da decenni.

Roma Tre ospita da due anni un Centro Antiviolenza, intitolato a Sara Di Pietrantonio, la studentessa dell’Ateneo assassinata nel 2016 dall’ex fidanzato. “La violenza contro le donne – sostiene il Rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci – in tutte le sue forme è un crimine odioso che non può essere tollerato in una società civile. Roma Tre è impegnata da tempo a contrastarla con tutti i mezzi di cui un’università può disporre. Ha attivato ad esempio un Centro Antiviolenza aperto anche al territorio, Cliniche legali e numerosi progetti educativi. Organizza molteplici iniziative rivolte agli studenti e alle studentesse per contrastare la cultura della violenza e della sopraffazione in tutte le sue forme e per combatterne l’invisibilità. La conferenza di domani in collaborazione con Radio Rai Uno è un’importante tappa in tale direzione”.

L’evento di domani sarà animato dal team di Radio 1 e GR con la collaborazione di Adnkronos. Si parlerà, tra l’altro del ruolo dell’Europa nel contrasto alla violenza e della responsabilità dell’informazione, attraverso autorevoli voci in presenza o in collegamento, anche per fornire uno “sguardo sul mondo”.

Sei ore di dibattito, alternato anche da momenti di musica e teatro, che saranno introdotte da Elena Paba coordinatrice della campagna di Rai Radio 1 GR, e si apriranno con gli interventi del Rettore di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci e della professoressa Anna Lisa Tota, Prorettrice Vicaria con Delega al Coordinamento delle attività di Terza Missione dell’Università di Roma Tre. Poi sarà la volta di Francesco Pionati Direttore Rai Radio1 e GR, e Mia Grassi capo redattrice centrale Adnkronos. Durante la lunga mattinata con gli studenti, sarà anche letto un messaggio di Papa Francesco a proposito della campagna, che è la prima in assoluto nel suo genere per la Rai.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook sul canale ufficiale dell’Ateneo.