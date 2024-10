Salute mentale, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Ateneo per inclusione sociale”

(Adnkronos) – “L’università è un luogo di creazione di cultura dal punto di vista didattico e scientifico, ma anche un luogo in cui ci si apre alla società in vari modi, favorendo l’inclusione sociale, realizzando iniziative congiunte con il territorio e con terreni non completamente esplorati. Sotto questo profilo, il nostro Ateneo ha intrapreso da diversi anni collaborazioni non solo con il Teatro Patologico, sui temi della salute mentale, ma anche una serie di iniziative attraverso un Prorettore delegato a questo specifico scopo. E’ un Prorettore all’integrazione sociale”. Lo ha detto Nathan Levialdi Ghiron, Rettore Università di Roma Tor Vergata durante lo spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia del Teatro Patologico, in scena questa sera al Parioli Costanzo di Roma. L’evento, nato da un’idea del senatore Antonio Guidi, è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia, con il patrocinio del Senato, del ministero della Salute, dell’Iss, del CNG-Consiglio Nazionale Giovani e di Tor Vergata

“Le iniziative future sono finalizzate a favorire ulteriormente l’inclusione, anche rispetto a ragazzi e ragazze provenienti dall’estero – ha poi concluso il Rettore- che spesso trovano molta difficoltà ad integrarsi nel nostro tessuto sociale, non soltanto a livello universitario. Sotto questo profilo facciamo dei corsi ad hoc per cercare di consentire un miglior ambientamento di queste persone all’interno del nostro ateneo”.