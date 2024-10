Sanità, Niolu (Tor Vergata): “Con teatro-terapia gli artisti sfruttano meglio loro abilità”

(Adnkronos) – “Il valore del corso di Teatro Integrato dell’Emozione, nato dalla comunione fra Università Tor Vergata, Miur e Teatro Patologico è quello di offrire una possibilità agli artisti, che sono insieme come compagnia da tanti anni, di avere un’integrazione anche con l’università in modo da avere una formazione, un apprendimento maggiore nel campo della teatro-terapia e quindi poter sfruttare meglio le loro abilità”. Lo ha detto Cinzia Niolu, direttore Uoc Policlinico di Tor Vergata in occasione dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, questa sera al Parioli Costanzo di Roma.

L’evento nasce da un’idea del senatore Antonio Guidi, neuropsichiatra, già ministro per la Famiglia e attualmente membro della commissione Affari Sociali-Sanità, ed è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia. L’iniziativa ha il patrocinio del Senato, del Ministero della Salute, dell’Iss, del CNG-Consiglio Nazionale Giovani e di Tor Vergata