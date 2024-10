Maltempo in Emilia-Romagna, è ancora allerta: tracima torrente Quaderna

(Adnkronos) – Ennesima giornata di maltempo in Emilia-Romagna, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l’area metropolitana. Nella prima mattinata di oggi è tracimato il torrente Quaderna, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l’argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di ripristino da parte della Regione. Coinvolto anche il vicino comune di Budrio, colpito più volte dalle alluvioni nell’ultimo anno e mezzo, con l’amministrazione comunale che ha diramato una nota in cui viene spiegato che “la zona è attenzionata per verificare eventuali nuove rotture, mentre le aree interessate sul territorio di Budrio erano già state evacuate domenica”. Anche a Medicina alcune famiglie sono ancora fuori casa. A preoccupare è anche il livello del fiume Savena, che a Bologna ha raggiunto il livello di soglia rossa nei pressi del quartiere San Ruffino.

La giornata di oggi – caratterizzata dall’allerta di colore arancione per temporali in diversi comuni delle province di Modena e Ferrara, compresi i capoluoghi, e in alcune aree del bolognese e del ravennate – vede il maltempo riversarsi soprattutto nella zona est della Regione. Possibili temporali sono attesi a Bologna, Modena, Ferrara e nelle province della Romagna, mentre le aree del parmense, del reggiano e del piacentino vedono la presenza di pioggia debole e alterna. Rimane comunque attiva l’allerta gialla emanata dalla Protezione civile per tutti i comuni dell’Emilia Romagna, tranne quelli interessati dall’allerta arancione.

Anche laddove il maltempo sta dando tregua, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono costantemente al lavoro per risolvere situazioni di criticità, coadiuvati dai volontari della Protezione civile. Lavori in corso nella bassa reggiana, in particolare nell’area di Cadelbosco Sopra, per riparare l’argine del torrente Crostolo – esondato domenica scorsa – e rimuovere il fango dalle abitazioni colpite dall’alluvione. Operai e volontari all’opera anche a Sorbolo, nel parmense, per la messa in sicurezza di un ponte sul canale Fumolenta in vista di un possibile nuovo peggioramento delle condizioni climatiche che potrebbe avvenire nelle prossime ore.

Situazione a rischio anche in Liguria dove Arpal ha lanciato l’allerta gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) da mezzanotte, per poi diventare arancione per temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 di domani venerdì 25 ottobre sui bacini piccoli e medi di C; gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21 di domani.

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre, in Toscana. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese.