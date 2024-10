Parents @ Fater – Trailer

(Adnkronos) – Cosa significa vivere la genitorialità in un’azienda come Fater? Che cos’è la strategia People First? Come vivono i papà l’esperienza del congedo parentale? Un programma di coaching può supportare il rientro al lavoro dalla maternità?

Parents@Fater è il podcast che racconta cosa vuol dire essere genitori in un’azienda che ha scelto di mettere le persone al centro.

Fater è una joint venture paritetica fra Angelini Industries e Procter & Gamble, con oltre 1.500 dipendenti, che opera nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona in Italia e nei prodotti detergenti per la pulizia dei tessuti e della casa in Italia e altri 36 Paesi nel mondo.