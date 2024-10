San Gallo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

La Fiorentina torna in campo in Conference League. Per la seconda giornata della competizione, i viola volano in Svizzera per affrontare, oggi giovedì 24 ottobre, il San Gallo.

Gli uomini di Palladino, reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Milan e Lecce, hanno vinto all’esordio casalingo contro The New Saints. Il San Gallo invece è fermo a 0 punti in classifica dopo aver perso contro il Cercle Brugge.

La partita tra San Gallo e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

San Gallo (4-3-1-2): Ati-Zigi; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Akolo, Geubbels. All. Maassen

Fiorentina (4-3-2-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Bove, Richardson, Adli; Kouame, Sottil; Beltran. All. Palladino

San Gallo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo.