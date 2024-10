Attentato in Turchia, Pkk rivendica attacco Ankara: “Pianificato da tempo”

(Adnkronos) – Il Pkk ha rivendicato l’attentato di mercoledì ad Ankara contro la sede della Turkish Aerospace Industries (Tai) in cui sono rimaste uccise cinque persone e ferite 22. L’attentato “è stato portato a termine da una squadra del ‘Battaglione degli immortali”, ha scritto il Pkk su Telegram, citando il nome dei due attentatori. L’operazione è stata “pianificata da tempo”, aggiunge il Pkk, sottolineando che non è connessa ai recenti sviluppi politici in Turchia, vale a dire a un possibile negoziato per porre fine al conflitto interno. E’ necessario tuttavia, scrive il Pkk, inviare “avvertimenti e messaggi contro le pratiche di genocidio, i massacri e le pratiche di isolamento del governo turco”.

”I terroristi sono dei burattini”, ma ”il nostro obiettivo è una Turchia senza terrorismo” e ”su questo non scenderemo a compromessi”, le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan citato dall’agenzia di stampa Anadolu. “Stiamo continuando i nostri sforzi per estirpare completamente il terrorismo alla fonte”, ha aggiunto il presidente turco.

Erdogan ha poi sostenuto che “è ormai un fatto noto che gli Stati Uniti utilizzano le organizzazioni terroristiche nella regione per i propri interessi e per la sicurezza di Israele”.