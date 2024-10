L’associazione animalista Animal Equity ha presentato un esposto in procura in merito a presunti maltrattamenti su animali in un macello cremonese. L’indagine dell’associazione ha spinto attivisti e cittadini a radunarsi a Mantova, davanti all’Ats di riferimento del macello, per protestare pacificamente nei confronti dell’azienda.

Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, ha dichiarato: “Le gravi crudeltà documentate nel macello che abbiamo denunciato con il supporto dell’avvocato penalista Glauco Gasperini non rappresentano un caso isolato. Nel settore della zootecnia italiana, secondo gli ultimi dati disponibili del 2023, sono state emesse 39 sanzioni penali e 217 sanzioni amministrative per un valore totale di quasi 340 mila euro di multe. Le infrazioni più ricorrenti del comparto hanno riguardato proprio gli impianti di macellazione. Almeno due di questi si trovano in Lombardia e sono stati indagati dai Nas di Cremona”.

Nel corso di due diversi monitoraggi in un anno, il team investigativo di Animal Equality ha documentato “continui e ripetuti maltrattamenti da parte degli operatori del macello a discapito dell’incolumità fisica e psicologica degli animali e in contrasto con la legge vigente”. In particolare, l’inchiesta rivela un “maneggiamento degli animali da parte del personale in azienda tale da generare stress psicologico e sofferenza fisica, una conformazione strutturale incapace di prevenire sofferenze non necessarie e molteplici casi di animali risultati ancora coscienti a seguito della procedura di stordimento e durante l’uccisione con taglio della giugulare”.

Il veterinario ed ex Garante per i Diritti Animali della Regione Piemonte Enrico Moriconi ha esaminato i filmati raccolti e ha dichiarato: “Nel macello le pratiche eseguite comportavano la sofferenza degli animali, indotta dal comportamento volontario degli addetti che non si curavano di verificare atteggiamenti indicanti sofferenza negli animali per cui non ne mettevano fine, come avrebbero potuto fare, ma continuavano nelle loro mansioni. Nel macello si verificavano delle situazioni nelle quali era evidente la sofferenza degli animali, dovendo sottolineare che le norme relative alla pratica prescrivono espressamente di seguire modalità atte a escludere la sofferenza degli animali”.

“Quanto documentato”, ha commentato Paola Pollini, consigliera regionale M5s Lombardia, “è raccapricciante. Le atrocità inflitte agli animali rappresentano un modo di lavorare nei confronti dei quali abbiamo il dovere di dire basta.

Innanzitutto, perché causare sofferenze evitabili agli animali è alla base della definizione di ‘trattamento crudele’ che la legge riconosce come reato penale. In secondo luogo, perché questi orrori finiscono per penalizzare anche chi lavora in maniera corretta e il consumatore, il quale, dal canto suo, deve crescere nella consapevolezza del modo in cui il suo comportamento, attraverso acquisti e scelte responsabili, sia in grado di orientare la stessa filiera”.

“Come Movimento Cinque Stelle”, ha aggiunto Pollini, “riteniamo inaccettabili le sofferenze inflitte gratuitamente agli animali, motivo per cui vogliamo vederci chiaro e sosterremo le azioni di Animal Equity attraverso un’interrogazione che presenteremo in Consiglio regionale. La prima questione da affrontare, soprattutto in un momento in cui la nostra regione deve fare i conti con il dilagare della peste suina africana, è quella del sovrappopolamento degli allevamenti.

Sono solo di qualche giorno fa le immagini delle carcasse di suini abbandonate nei campi pavesi, mentre a settembre ci fu il caso di quel camion di maiali provenienti da zone colpite dal virus che aveva attraversato l’Italia, senza rispettare le norme di biosicurezza. Ora le immagini strazianti che arrivano dalla provincia di Cremona, nei confronti delle quali la politica ha il dovere di intervenire”.

