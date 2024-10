Lavoro, Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Sforzo su integrazione azioni Ministero e Regioni”

(Adnkronos) – “Il nostro sforzo in questo momento è concentrato sull’integrazione delle attività dei programmi del ministero e quelli regionali per evitare di duplicare interventi. E l’accelerazione della spesa dei programmi nazionali Gol e Pnrr. La nostra forza è data dalla nostra capillarità su tutte le regioni, possiamo raggiunge tutti i luoghi geografici”. Lo ha detto Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia, intervenendo alla seconda giornata della Convention dei consulenti del lavoro in corso a Bologna.