Maltempo Emilia Romagna, frane nel bolognese e scuole chiuse

(Adnkronos) –

Altra giornata di maltempo in Emilia Romagna oggi, 25 ottobre 2024. Gli uffici dell’Arpae e della Protezione civile hanno diramato l’allerta arancione fino alla mezzanotte di questa sera su gran parte del territorio regionale per il rischio di pioggia di temporali che potrebbero portare ad un nuovo innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. L’allerta riguarda interamente le province di Modena, Bologna e Ferrara, ma coinvolge anche la bassa piacentina, il parmense, il reggiano e diversi comuni del ravennate e del forlivese. Allerta gialla in tutte le altre aree della regione.

Il comune di San Lazzaro di Savena ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per alcune abitazioni e la chiusura di tutti gli impianti sportivi e i parchi pubblici. Il provvedimento va ad aggiungersi a quello già predisposto nella giornata di ieri, giovedì 24 ottobre, per la chiusura degli istituti scolastici. Nello specifico, il comune ha ordinato l’evacuazione dei seminterrati e dei piani terra, con l’obbligo di portarsi ai piani alti. Per la frazione di Farneto, l’ordine viene esteso anche ai primi piani. I cittadini di San Lazzaro di Savena sono invitati a spostare i veicoli fuori dalle vie interessate dal provvedimento, a limitare gli spostamenti e a mettere in sicurezza gli animali. E’ stata individuata come struttura di accoglienza per l’emergenza il Pala Yuri di via Repubblica, che sarà disponibile per tutte le persone interessate da episodi di allagamento, anche se non direttamente coinvolte della nuova ordinanza di evacuazione.

Nel frattempo permangono forti criticità in diversi comuni della bassa bolognese. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risolvere i disagi legati a una frana verificatasi a San Benedetto Val di Sambro, in località Ca’ di Sotto. Sempre sotto massima attenzione anche la Val di Zena, in particolare le condizioni del Laghetto dei Castori e di via Caurinzano a Pianoro. Si sta intervenendo, nel frattempo, sul Quaderna, tra Budrio e Medicina, per una piccola rotta che sversa acqua nei campi.