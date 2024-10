Maurizio Schillaci in gravi condizioni: da tempo senza tetto si è ammalato di tubercolosi

(Adnkronos) –

In gravi condizioni di salute Maurizio Schillaci, 62 anni, ex calciatore nonché cugino di Totò Schillaci, il bomber morto lo scorso 18 settembre per un tumore. Maurizio Schillaci, che negli ultimi anni viveva in macchina perché senza tetto, da tempo accusava dei malesseri con febbre alta e dopo i funerali del cugino si è sottoposto a dei controlli. Così si è scoperto che soffre di tubercolosi. E adesso è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo.

Maurizio Schillaci, aveva giocato nel Licata di Zeman poi nella Lazio nel 1986, ha la febbre molto alta. Viene sottoposto in queste ore ad una terapia antibiotica molto pesante per sconfiggere la malattia. Ma le condizioni restano gravi.